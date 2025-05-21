«Электромашина» с 2026 года хочет увеличить выпуск модификаций «Охотника»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. НПО «Электромашина» (входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех») с 2026 года планирует увеличить производство всех модификаций новейшего дистанционно управляемого боевого модуля (БМ) «Охотник».
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