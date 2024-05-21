Тяжело в учении - легко в бою! На базе оздоровительного лагеря "Золотой колос" проходят военно-полевые сборы допризывной молодёжи.
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Тяжело в учении - легко в бою! На базе оздоровительного лагеря "Золотой колос" проходят военно-полевые сборы допризывной молодёжи.