В Госдуме прокомментировали идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT высказалась о предложении депутата Ивана Сухарева ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров.