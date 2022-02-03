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В Госдуме прокомментировали идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес

В Госдуме прокомментировали идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT высказалась о предложении депутата Ивана Сухарева ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров.

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