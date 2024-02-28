Еврокомиссия пояснила детали принципа No Russia при экспорте в третьи страны

Экспортеры стран Европейского союза не вправе заключать контракты на поставки товаров, запрещенных в рамках санкционной политики к ввозу в Российскую Федерацию, если контрагенты из третьих стран не хотят включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда.
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