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Еврокомиссия пояснила детали принципа No Russia при экспорте в третьи страны

Еврокомиссия пояснила детали принципа No Russia при экспорте в третьи страны

Экспортеры стран Европейского союза не вправе заключать контракты на поставки товаров, запрещенных в рамках санкционной политики к ввозу в Российскую Федерацию, если контрагенты из третьих стран не хотят включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда.

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