«Ростелеком» и РСПП проведут федеральный турнир по игре «Мир Танков»

«Ростелеком», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленных предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре «Мир Танков».
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