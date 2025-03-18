🇷🇺 В Симферополе стартовал праздничный автомотопробег в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией Колонна отправилась из столицы Крыма в Севастополь.
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🇷🇺 В Симферополе стартовал праздничный автомотопробег в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией Колонна отправилась из столицы Крыма в Севастополь.