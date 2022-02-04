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Глава посольства США на Украине Квин: санкции должны быть сдерживающим фактором для России

Глава посольства США на Украине Квин: санкции должны быть сдерживающим фактором для России

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

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