Глава посольства США на Украине Квин: санкции должны быть сдерживающим фактором для России

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила в интервью в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube, что санкции против России нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины.