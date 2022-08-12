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Дабл-дабл Дончича и победный трехочковый Драгича помогли Словении обыграть Турцию в овертайме

Дабл-дабл Дончича и победный трехочковый Драгича помогли Словении обыграть Турцию в овертайме

Сборная Словении в овертайме контрольного матча вырвала победу у Турции со счетом 104:103 благодаря дабл-даблу из 23 очков и 10 подборов Луки Дончича, а также решающему трехочковому попаданию Горана Драгича за 21 секунду до финальной сирены.

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