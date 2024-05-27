Может ли Toncoin упасть ниже $6 на этой неделе?

Данные CoinMarketCap показали, что цена Toncoin уала на 3% за последние 24 часа. На момент написания TON торгуется по цене $6,31 с рыночной капитализацией более $21,9 млрд По итогам прошедшей недели, две попытки быков “вынести” котировки на положительный тренд, завершились крахом с явным затуханием импульса.