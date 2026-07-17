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Царьград

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Учёные Оксфорда выявили: сальса снижает депрессию у молодёжи

Учёные Оксфорда выявили: сальса снижает депрессию у молодёжи

Оксфордский университет и фонд Oxford Health NHS в исследовании установили, что восьминедельные занятия сальсой помогают снижать депрессию и социальную тревожность у молодых людей 18-24 лет за счёт сочетания физической активности, музыки и общения.

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