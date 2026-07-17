Учёные Оксфорда выявили: сальса снижает депрессию у молодёжи

Оксфордский университет и фонд Oxford Health NHS в исследовании установили, что восьминедельные занятия сальсой помогают снижать депрессию и социальную тревожность у молодых людей 18-24 лет за счёт сочетания физической активности, музыки и общения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии