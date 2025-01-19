На Южном берегу Крыма зафиксировали два землетрясения и несколько афтершоков

В Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма зафиксировали два землетрясения и шесть слабых афтершоков. Об этом 19 января сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им.
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