Предрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года.
Что мы ждем от Владимира Путина после выборов
Комментарии
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Нина Попова
Это для вас не проблема? "В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?" И это только одна из проблем. Вы на зарплате у аульцев? Если у вас лично нет проблем, то и переезжайте к ним, а я хочу жить в стране, где государствообразующий народ, русские.
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3 час.
дмитрий чагин
Есть проблема поострее. Чурки. Вот, где самая опасность для России. Тут и непонятная снисходительность "наших очень независимых судей". Тут и насильная исламизация в школах. И толпы абсолютно не нужных стране "незаменимых специалистов" без работы на улицах. Для внешнего врага есть, на крайний случай "ядрён батон", а с внутренними врагами чего делать???
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2 час.
Аркадий Цыганов
У России есть три года изменить систему управления.
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2 час.
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