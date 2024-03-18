Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

Нина Попова Это для вас не проблема? "В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?" И это только одна из проблем. Вы на зарплате у аульцев? Если у вас лично нет проблем, то и переезжайте к ним, а я хочу жить в стране, где государствообразующий народ, русские.

дмитрий чагин Есть проблема поострее. Чурки. Вот, где самая опасность для России. Тут и непонятная снисходительность "наших очень независимых судей". Тут и насильная исламизация в школах. И толпы абсолютно не нужных стране "незаменимых специалистов" без работы на улицах. Для внешнего врага есть, на крайний случай "ядрён батон", а с внутренними врагами чего делать???