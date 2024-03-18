Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Ну что будет, то и будет. Коммунизм, конечно, вряд ли. Социализм - в той или иной мере - есть во многих странах. Даже...Социалистический ...
  • Сергей К
    Ну на Ленина Вы так вот зря. Он НЭП вводил, например. А гражданская война возникла по двум причинам. Первая - в Росси...Социалистический ...
  • Аркадий Цыганов
    У России есть три года изменить систему управления.Что мы ждем от Вл...

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

Что мы ждем от Владимира Путина после выборов

  Предрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Это для вас не проблема? &quot;В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?&quot; И это только одна из проблем. Вы на зарплате у аульцев? Если у вас лично нет проблем, то и переезжайте к ним, а я хочу жить в стране, где государствообразующий народ, русские.
Ответить
3 час.
дмитрий чагин
Есть проблема поострее. Чурки. Вот, где самая опасность для России. Тут и непонятная снисходительность &quot;наших очень независимых судей&quot;. Тут и насильная исламизация в школах. И толпы абсолютно не нужных стране &quot;незаменимых специалистов&quot; без работы на улицах. Для внешнего врага есть, на крайний случай &quot;ядрён батон&quot;, а с внутренними врагами чего делать???
Ответить
2 час.
Аркадий Цыганов
У России есть три года изменить систему управления.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх