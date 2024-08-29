В Москве трое мужчин признаны виновными в афере с незаконным возмещением НДС

Злоумышленники приобретали в столичных магазинах дорогостоящие часы премиум класса, используя данные иностранных граждан без их фактического присутствия, после чего формировали фиктивные документы на возмещение НДС.
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