Похоже, что США и Украина вступили в пору интенсивных взаимных поисков козла отпущения Источник изображения: соцсети Контрнаступление Украины было «замедлено» укрепленной российской обороной, заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN, вышедшем в эфир в среду, добавив, что он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начаться «намного раньше».
Юрий Селиванов: Плохим танцорам всегда что-то мешает
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Наведите справки, у какого танцора проблемы в танце? Плохого или хорошего ?
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8 час.
Yuriy Garutsa
«С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине боевые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники.
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59 мин.
Yuriy Garutsa
«С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине боевые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники." Сбольшими ожиданиями чего? И на какой местности? А по морде?
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56 мин.
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