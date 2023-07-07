Заноза

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Юрий Селиванов: Плохим танцорам всегда что-то мешает

Юрий Селиванов: Плохим танцорам всегда что-то мешает

Похоже, что США и Украина вступили в пору интенсивных взаимных поисков козла отпущения Источник изображения: соцсети Контрнаступление Украины было «замедлено» укрепленной российской обороной, заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN, вышедшем в эфир в среду, добавив, что он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начаться «намного раньше».

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Наведите справки, у какого танцора проблемы в танце? Плохого или хорошего ?
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8 час.
Yuriy Garutsa
«С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине боевые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники.
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59 мин.
Yuriy Garutsa
«С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине боевые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники.&quot; Сбольшими ожиданиями чего?  И на какой местности?    А по морде?
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56 мин.

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