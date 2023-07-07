Юрий Селиванов: Плохим танцорам всегда что-то мешает

Похоже, что США и Украина вступили в пору интенсивных взаимных поисков козла отпущения Источник изображения: соцсети Контрнаступление Украины было «замедлено» укрепленной российской обороной, заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN, вышедшем в эфир в среду, добавив, что он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начаться «намного раньше».