Mirror: в Англии из уха жаловавшегося на слух мужчины достали жука

Врач в Англии извлек жука из уха пожаловавшегося на слух пациента. Об этом сообщила газета Mirror. Доктор из Лестера во время планового удаления серной пробки из уха пациента увидел странный черный объект, который после проверки оказался пшеничным долгоносиком.
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