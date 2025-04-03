Мамонтёнок Яна: разочарование учёных

Ученые продолжают изучать хорошо сохранившуюся тушу мамонтенка, чей возраст превышает 100 000 лет. Однако этот артефакт не спешит раскрывать своих секретов, а его клетки не в лучшем состоянии.
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