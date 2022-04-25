Мировое обозрение

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Вашингтон отменил памятное мероприятие в честь встречи СССР и США на Эльбе

pixabay.com Американское правительство отменило проведение в текущем году торжественного мероприятие в память о встрече солдат США и Советского Союза на Эльбе в 1945 году.

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