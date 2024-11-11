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Коммерческая организация в Благовещенске оштрафована на полмиллиона за коррупционное правонарушение

Коммерческая организация в Благовещенске оштрафована на полмиллиона за коррупционное правонарушение

В Благовещенске коммерческая организация была оштрафована на 500 000 рублей за коррупционное правонарушение, которое связано с передачей взятки в размере 100 000 рублей сотруднику правоохранительных органов.

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