Коммерческая организация в Благовещенске оштрафована на полмиллиона за коррупционное правонарушение

В Благовещенске коммерческая организация была оштрафована на 500 000 рублей за коррупционное правонарушение, которое связано с передачей взятки в размере 100 000 рублей сотруднику правоохранительных органов.
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