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“Я больше не буду”, – Лолита очень подавлена после скандала на вечеринке Ивлеевой

“Я больше не буду”, – Лолита очень подавлена после скандала на вечеринке Ивлеевой

Лолита, российская певица и участница голой вечеринки Насти Ивлеевой, оказалась подвержена негативу со стороны пользователей социальных сетей.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Как всегда врет..она в свое время и не выпендриваться на сцене , как бы петь, обещала..Очередного напарника по кровати ищет..
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Какая мерзкая, похабная, вульгарная старая корова ( на четвереньках),мразь
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8 час.
Людмила Абрамова
просто хотели расслабиться после утомительной работы.- Пусть отдыхают теперь от работы!
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7 час.

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