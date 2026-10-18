26-летняя Адель Вейгель и её муж, блогер Михаил Литвин, ждут ребёнка. "Малыш, ты даже ещё не в курсе, что у тебя за родители", — написала пара под серией совместных фото со снимком УЗИ их ребёнка в инстаграме*.
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