26-летняя Адель Вейгель и её муж, блогер Михаил Литвин, ждут ребёнка. "Малыш, ты даже ещё не в курсе, что у тебя за родители", — написала пара под серией совместных фото со снимком УЗИ их ребёнка в инстаграме*.