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«Глобальный совет имамов» запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

«Глобальный совет имамов» запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

Ранее американские власти объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине (которая пройдёт с 4 по 20 февраля), пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ещё 6 декабря сообщила, что штатовские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года; к США присоединились Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Бельгия, Австрия, Словакия, литовские антикитайские борцуны и исламистский нарко-террористический анклав - главная перевалочная база для мирового транзита наркотиков - под названием "Республика Косово".

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