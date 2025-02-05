Анонсировано появление первого летного опытного образца Су-75

КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина) планирует в наступившем году развернуть мощности для ремонта авиационной техники и собрать два опытных образца (для статических и летных испытаний) легкого тактического самолета Су-75 Checkmate.
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