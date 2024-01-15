В стране, воевавшей против России, резко обвалился курс доллара

Курс афганской национальной валюты – афгани – продолжает устойчиво повышаться к доллару США. Сегодня он достиг 71 афгани за $1, хотя ещё в декабре 2021 года, вскоре после захвата Кабула движением «Талибан»*, за $1 «валютчики» давали 125 афгани.
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