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Путин прочертил для Запада новую красную линию

Путин прочертил для Запада новую красную линию

Знаковая, но не вполне оцененная фраза прозвучала из уст президента России во время прошедшей в среду прямой линии.

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Марат Бикмеев
Точно так !!!
Владимир Кузин
Эти пидоры великодушие русских принимают за слабость. Это будет продолжаться до тех пор пока конкретно не получат по зубам.
Виктор Муравьев
Даже если Крым и "аннексирован" Россией (причём без войны), то в соответствии с морским правом акватория, омывающая аннексированные территории также находится в юрисдикции аннексировавшего государства. Поэтому заявления мелкобритов, давно не битых, что они якобы не признают российской принадлежности Крыма и морских границ вокруг него, не стоят и бумаги, на которой они накарябаны!
Нина Шалева
Статью даже и читать не стала. Полная 101% Русофобия. Даже в сравнении народов и населения...
Нина Шалева
А особенно, ошметок обуви, который остался на асфальте и которого все люди растоптали...
Нина Шалева
Это ждет любое вторжение на границе Российской Федерации. Все будут просто уничтожены, любое вторжение из Вне.
rar
Уважаемая Нина! Ваши бы слова да Богу в уши. Сколько подобного сказано, но ни одного не реализовано. Даже красные линии от стыда так покраснели, что их цвет никто уже не разбирает, и пересекают как обычную дорожную разметку...Для большой политики я никто, но тем не менее, мне обидно, что враги (иначе не назовёшь) России абсолютно не считаются с её мнением и в грош её не ценят. России необходима смелость - ибо она начало победы, а против необходимости не властны и сами Боги. (Выдержки из Плутарха и Симонида).
Нина Шалева
Мы все здесь никто. Но совместное мнение имеет силу и его принимают во внимание.
rar
Спасибо, уважаемая Нина! Если Вы правы, то я очень рад. Дай Вам Бог здоровья. Не болеть и не стареть, и проклятый вирус без потерь преодолеть!!!
Василий
Гарант говорил - "... если вынуждают - бей первым". А на деле - "... если бы да кабы".
Ашот
От бла-бла нужно переходить к делу... В бла-бла мы мастаки, поэтому все об нас вытирают ноги... Предупредили устно на камеру, произвели предупредительный залп, осуществили потопление этого говна. Вот алгоритм уважающей себя страны. Посмотрим, что будет в следующий раз.

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