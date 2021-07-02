Путин прочертил для Запада новую красную линию

События в миреПолитикаПутин прочертил для Запада новую красную линию Знаковая, но не вполне оцененная фраза прозвучала из уст президента России во время прошедшей в среду прямой линии.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарат БикмеевТочно так !!!Владимир КузинЭти пидоры великодушие русских принимают за слабость. Это будет продолжаться до тех пор пока конкретно не получат по зубам.Виктор МуравьевДаже если Крым и "аннексирован" Россией (причём без войны), то в соответствии с морским правом акватория, омывающая аннексированные территории также находится в юрисдикции аннексировавшего государства. Поэтому заявления мелкобритов, давно не битых, что они якобы не признают российской принадлежности Крыма и морских границ вокруг него, не стоят и бумаги, на которой они накарябаны!НШНина ШалеваСтатью даже и читать не стала. Полная 101% Русофобия. Даже в сравнении народов и населения...НШНина ШалеваА особенно, ошметок обуви, который остался на асфальте и которого все люди растоптали...НШНина ШалеваЭто ждет любое вторжение на границе Российской Федерации. Все будут просто уничтожены, любое вторжение из Вне.RrarУважаемая Нина! Ваши бы слова да Богу в уши. Сколько подобного сказано, но ни одного не реализовано. Даже красные линии от стыда так покраснели, что их цвет никто уже не разбирает, и пересекают как обычную дорожную разметку...Для большой политики я никто, но тем не менее, мне обидно, что враги (иначе не назовёшь) России абсолютно не считаются с её мнением и в грош её не ценят. России необходима смелость - ибо она начало победы, а против необходимости не властны и сами Боги. (Выдержки из Плутарха и Симонида).НШНина ШалеваМы все здесь никто. Но совместное мнение имеет силу и его принимают во внимание.RrarСпасибо, уважаемая Нина! Если Вы правы, то я очень рад. Дай Вам Бог здоровья. Не болеть и не стареть, и проклятый вирус без потерь преодолеть!!!ВВасилийГарант говорил - "... если вынуждают - бей первым". А на деле - "... если бы да кабы".АшотОт бла-бла нужно переходить к делу... В бла-бла мы мастаки, поэтому все об нас вытирают ноги... Предупредили устно на камеру, произвели предупредительный залп, осуществили потопление этого говна. Вот алгоритм уважающей себя страны. Посмотрим, что будет в следующий раз.Комментировать
Свежие комментарии