Осужденный командир роты ВСУ признался в расстреле авто с гражданским

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого получил 29 лет заключения за убийство мирных жителей в ДНР, признался, как он и его сослуживцы расстреляли автомобиль с гражданским на блокпосту.