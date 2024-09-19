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Осужденный командир роты ВСУ признался в расстреле авто с гражданским

Осужденный командир роты ВСУ признался в расстреле авто с гражданским

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого получил 29 лет заключения за убийство мирных жителей в ДНР, признался, как он и его сослуживцы расстреляли автомобиль с гражданским на блокпосту.

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