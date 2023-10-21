Поможет ли Ферстаппен Пересу в чемпионате? Макс ответил

Поможет ли Ферстаппен Пересу в чемпионате? Макс ответилGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен ответил на вопрос, поможет ли он напарнику Серхио Пересу занять второе место в личном зачете За пять этапов до конца сезона голландец и Red Bull Racing оформили титулы в обоих зачетах чемпионата.