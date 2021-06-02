Школы, стадионы, дома культуры: где еще нужно открыть пункты вакцинации от COVID-19

В Приморье продолжается вакцинация населения от коронавируса. В Уссурийске сегодня помимо поликлиник получить вакцину можно в специально созданных пунктах вакцинации в торговых центрах "Москва" и "Новый гум", работает мобильный пункт вакцинации, прививки жителям сел ставит выездные бригады медиков.
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