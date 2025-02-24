В Европе рассказали о способе повлиять на Трампа

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашинкот, где состоится его встреча со своим американским коллегой Дональда Трампа, может повлиять на политику США и вернуть их отношения с Европой в нормальное русло.
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