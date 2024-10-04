На Корчминском воинском кладбище захоронили останки 50 воинов

Под Петербургом прошла Всероссийская акция «Вахта памяти» На Корчминском воинском кладбище захоронили останки 50-ти защитников Ленинграда, которые ранее обнаружили на территории Колпинского района в сентябре в ходе Всероссийской акции «Вахта памяти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии