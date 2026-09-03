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ИБ-эксперт Тунчик: в аэропортах чаще всего мошенники используют QR-фишинг

ИБ-эксперт Тунчик: в аэропортах чаще всего мошенники используют QR-фишинг

Аэропорты создают уникальное сочетание условий, которое мошенники используют системно. Пассажир находится в состоянии «сниженной поверхности критического мышления»: усталость, спешка и доверие к инфраструктуре аэропорта по умолчанию снижают его бдительность.

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