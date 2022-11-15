Британский военный эксперт заявил, что прилет ракет в Польшу был случайным

Падение ракет на территории Польши в любом случае выглядит «случайным», заявил доктор Джастин Бронк, специалист по военно-воздушным силам британского аналитического центра обороны и безопасности RUSI 15 ноября в комментарии газете The Telegraph.
Падение ракет на территории Польши в любом случае выглядит «случайным», заявил доктор Джастин Бронк, специалист по военно-воздушным силам британского аналитического центра обороны и безопасности RUSI 15 ноября в комментарии газете The Telegraph.
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