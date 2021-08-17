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  • Тамара __
    Бессовестная невестка, однозначно!Отказалась мыть п...
  • makcimovic хоршков
    Бумеранг!!!!Вдова сына подала...
  • Ольга
    Именно! Особенно матери нуждаются в уважении своих детей и их супругов.Отказалась мыть п...

Вдова сына подала на наследство, а у сына всего и имущества — доля в квартире родителей

Вдова сына подала на наследство, а у сына всего и имущества — доля в квартире родителей

— Эта Валя соседка моя по даче, участок у нее напротив и наискосок! — рассказывает пятидесятилетняя Нина Борисовна.

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Татьяна Козина (Дейнега)
Долю сына в квартире разделят на 5-х, включая родителей. 3 дольки, от этой доли принадлежат жене и 2-м детям. Закон.
Марина Томашевская
Совершенно верно, невестка и внучки получат по 1/15 от Квартиры. После смерти родителей сына, внучки получат остатки Квартиры пополам. В этом вопросе надо разбираться, будут ли подавать внучки на свои доли после смерти отца?
Larisa Pettersen
За внучек подаст их мать. Она это уже решила, по всей видимости. А дети несовершеннолетние.
Людмила людмила
Это при условии,что бабушка и дедушка им это оставят.Могут кому угодно завещать,например,тем кто ухаживать будет.Внуки не являются обязательными наследниками
Vladimir Lioubimcev
Яблочко, от яблоньки, недалеко падает... ПОТОМУ они и богатые, что такие. Для них урвать - это так естественно. А то, что стариков дергать и нервы мотать будет, она не думает.
Марина Трянина
невестка - стерва и хапуга...
makcimovic хоршков
Бумеранг!!!!

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