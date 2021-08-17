Вдова сына подала на наследство, а у сына всего и имущества — доля в квартире родителей

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяВдова сына подала на наследство, а у сына всего и имущества — доля в квартире родителей— Эта Валя соседка моя по даче, участок у нее напротив и наискосок! — рассказывает пятидесятилетняя Нина Борисовна.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Козина (Дейнега)Долю сына в квартире разделят на 5-х, включая родителей. 3 дольки, от этой доли принадлежат жене и 2-м детям. Закон.МТМарина ТомашевскаяСовершенно верно, невестка и внучки получат по 1/15 от Квартиры. После смерти родителей сына, внучки получат остатки Квартиры пополам. В этом вопросе надо разбираться, будут ли подавать внучки на свои доли после смерти отца?Larisa PettersenЗа внучек подаст их мать. Она это уже решила, по всей видимости. А дети несовершеннолетние.Людмила людмилаЭто при условии,что бабушка и дедушка им это оставят.Могут кому угодно завещать,например,тем кто ухаживать будет.Внуки не являются обязательными наследникамиVladimir LioubimcevЯблочко, от яблоньки, недалеко падает... ПОТОМУ они и богатые, что такие. Для них урвать - это так естественно. А то, что стариков дергать и нервы мотать будет, она не думает.Марина Трянинаневестка - стерва и хапуга...MХmakcimovic хоршковБумеранг!!!!Комментировать
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