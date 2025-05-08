Песков: у Путина и Си Цзиньпина будет длительное общение в разном составе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один.
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