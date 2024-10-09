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Закон, порядок, государство

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Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области совместно с деятелями культуры подготовил профилактический спектакль на тему мошенничества

В рамках Всероссийского профилактического проекта МВД России «Объясняем, играя» Общественный совет ГУ МВД России по Ростовской области при поддержке регионального полицейского главка и Ростовского колледжа культуры подготовили спектакль на тему мошенничества.

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