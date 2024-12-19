Жителям Правого берега Калуги пообещали построить новую школу искусств

Нынешним помещением в общежитии, где находится учреждение культуры, люди просто возмущены. Маленькое помещение на Генерала Попова, 5, это жуть! На улице на подходе к зданию бегают крысы, в подъезде обитает особый контингент, страшновато ребенка одного отпустить 2 метра до двери пройтиВ Калуге жителям Правого берега обещают построить новое здание для ДШИ.