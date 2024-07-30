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Захарова прокомментировала сотрудничество Украины с террористами в Сахеле

Захарова прокомментировала сотрудничество Украины с террористами в Сахеле

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова отметила, что её не удивило то, что киевский режим взаимодействовал с террористическими группировками на территории африканских государств.

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