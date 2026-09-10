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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о Головине и «Зените»: «Пригодился бы в любой команде РПЛ. Но мы понимаем, что он очень далеко и востребован в «Монако»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак  отреагировал на слухи об интересе клуба к полузащитнику « Монако »  Александру Головину .

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