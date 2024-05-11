Какие взрослые! Катя Гусева показала детей

Актриса посмотрела парад с мужем и детьми. Екатерина Гусева Из личного архива Е.ГусевойАктриса Екатерина Гусева удостоилась высокой чести быть приглашенной на Красную площадь на торжественный парад, посвященный Дню Победы (пропуска на трибуны вручают только самым заслуженным людям страны).
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