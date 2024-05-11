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Какие взрослые! Катя Гусева показала детей

Какие взрослые! Катя Гусева показала детей

Актриса посмотрела парад с мужем и детьми. Екатерина Гусева Из личного архива Е.ГусевойАктриса Екатерина Гусева удостоилась высокой чести быть приглашенной на Красную площадь на торжественный парад, посвященный Дню Победы (пропуска на трибуны вручают только самым заслуженным людям страны).

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Комментарии
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Evgenija Palette
Катечка, очень хорошие у тебя детки. И муж (хорошее лицо). ВСЕ КРАСИВЫЕ, КАК ТЫ... С праздником. И самого лучшего. ВАМ ВСЕМ.
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9 час.

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