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Блогер Милохин готовится к дебюту на боевом ринге в Дубае с гимном и флагом России

Блогер Милохин готовится к дебюту на боевом ринге в Дубае с гимном и флагом России

Блогер Милохин готовится к дебюту на боевом ринге в Дубае с гимном и флагом России Елена ГалицкаяБлогер Даня Милохин, известный своим активным присутствием в социальных сетях и яркими выходками, собирается сделать необычное заявление на своем дебютном бойцовском поединке в Дубае.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Огребет по мордасам-может поумнеет, что маловероятно.Для чего флаг и гимн-всем ясно, кушать то хочется каждый день и с изысками.
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18 час.
Сергей Oблезов
Это его пиарит, такая же петушня , как и он сам! Под флагом России пидор находится не имеет права! За глумление над флагом  мы тебя закопаем. Эта мразина просит прощения у Мизулиной, ты у страны на коленях должен молить о пощаде.
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14 час.

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