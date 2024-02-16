Блогер Милохин готовится к дебюту на боевом ринге в Дубае с гимном и флагом России

Огребет по мордасам-может поумнеет, что маловероятно.Для чего флаг и гимн-всем ясно, кушать то хочется каждый день и с изысками.

Сергей Oблезов

Это его пиарит, такая же петушня , как и он сам! Под флагом России пидор находится не имеет права! За глумление над флагом мы тебя закопаем. Эта мразина просит прощения у Мизулиной, ты у страны на коленях должен молить о пощаде.