Блогер Милохин готовится к дебюту на боевом ринге в Дубае с гимном и флагом России Елена ГалицкаяБлогер Даня Милохин, известный своим активным присутствием в социальных сетях и яркими выходками, собирается сделать необычное заявление на своем дебютном бойцовском поединке в Дубае.
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