Вместо засчитанного гола «Локомотива» в ворота «Зенита» - фол и штрафной в пользу хозяев. Мнение экс-арбитра ФИФА

«Очень непростой эпизод для арбитра в поле, который со своей позиции мог не видеть всех деталей игрового единоборства, - заявил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев сразу после гола «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче 8 тура РПЛ ещё по ходу матча (2:1).