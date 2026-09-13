Вместо засчитанного гола «Локомотива» в ворота «Зенита» - фол и штрафной в пользу хозяев. Мнение экс-арбитра ФИФА

«Очень непростой эпизод для арбитра в поле, который со своей позиции мог не видеть всех деталей игрового единоборства, - заявил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев сразу после гола «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче 8 тура РПЛ ещё по ходу матча (2:1).
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