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Саммит БРИКС в Индии. Территория мирового понимания

Саммит БРИКС в Индии. Территория мирового понимания

12 сентября индийская столица официально приняла лидеров стран БРИКС. В Нью-Дели прибыли делегации всех государств объединения, причем восемь из них возглавили первые лица.

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