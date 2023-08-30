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Джокович о подсказках тренера: «Доволен, что мы теперь можем свободно общаться, а не прятаться от судьи, как мы много лет делали»

Раньше тренеры не имели права подсказывать с трибун, но теперь им это разрешили. Задававший вопрос журналист сравнил ситуацию с баскетболом, где игроки могут консультироваться с тренером по ходу матча.

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