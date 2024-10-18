Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в Башкирии на выходные

Погода в Башкортостане сегодня, как и ожидалось, будет теплой, сухой и солнечной. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 октября, сильных осадков опасаться не стоит, ветер с востока будет умеренным, а температура воздуха составит от -5 до +12 градусов.