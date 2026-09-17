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Жителям Мангистау пересчитают плату за отопление на 161,6 млн тенге

Жителям Мангистау пересчитают плату за отопление на 161,6 млн тенге

По итогам отопительного сезона 2025–2026 годов потребителям, не имеющим приборов учёта тепловой энергии, пересчитали стоимость услуг теплоснабжения.

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