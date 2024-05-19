Жителей региона предупредили об уловках мошенников перед ЕГЭ ❗️❗️❗️ Уже на следующей неделе в Волгоградской области выпускники школ начнут сдавать Единый государственный экзамен.
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Жителей региона предупредили об уловках мошенников перед ЕГЭ ❗️❗️❗️ Уже на следующей неделе в Волгоградской области выпускники школ начнут сдавать Единый государственный экзамен.