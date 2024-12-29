Ущемление русского языка в ряде стран требует нового подхода к мигрантам в РФ.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им.
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