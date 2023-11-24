Трюдо обвинил консерваторов в отказе от поддержки Украины

Канадские консерваторы повернулись спиной к потребностям Украины в час нужды. Такое заявление, по информации ряда СМИ, сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза.
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