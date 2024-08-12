В Орловской области водитель не справился с управлением мопеда и погиб

В Краснозоренском районе Орловской области произошло ДТП с участием мопеда. Водитель погиб. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 10 августа в 9:35 на автодороге дороге между населёнными пунктами Россошное и Ключики.
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