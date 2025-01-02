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Петербургский дневник

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Председатель Жилищного комитета Денис Удод проверил уборку дворов в Приморском районе

Председатель Жилищного комитета Денис Удод проверил уборку дворов в Приморском районе

Там задействована 31 единица специализированной техники Председатель Жилищного комитета Денис Удод провел инспекцию уборки во дворах Приморского района.

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