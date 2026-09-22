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Джоти Амджи — самая маленькая актриса планеты и звезда соцсетей

Джоти Амджи — самая маленькая актриса планеты и звезда соцсетей

Рост жительницы Индии Джоти Амджи всего 0,63 метра, а вес — 5,5 кг. Она родилась 16 декабря 1993 года, и с 2011 года она считается самой маленькой женщиной в мире.

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